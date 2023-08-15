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داعمو الإرهابيين متواطئون في جريمة الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ"

داعمو الإرهابيين متواطئون في جريمة الهجوم الإرهابي على مرقد
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" الهجوم الإرهابي الذي وقع على مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران، وقال الدول التي تدعم الإرهابيين شريكة لهؤلاء المجرمين وسيتم متابعة هذا الأمر من خلال الجهات القانونية والقضائية الدولية.

العالم - ايران

وقدم بهادري جهرمي التعازي بالهجوم الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، وقال سيتم التعرف على مرتكبي هذه الجريمة واعتقالهم من قبل أجهزة المخابرات والأمن وستتم معاقبتهم على جرائمهم بعد التحقيق القضائي.

وقال الدول التي تدعم الإرهابيين شريكة لهؤلاء المجرمين وسيتم متابعة هذا الأمر من خلال الجهات القانونية والقضائية الدولية.

وفي قسم آخر من تصريحاته لفت إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأعلن انخفاض معدل نمو السيولة من 42.8 بالمائة في العامين الماضيين إلى 27.5 بالمائة في الشهر الأول من صيف هذا العام.

وأضاف أن إنتاج إيران من الصلب الخام بلغ 30 مليون طن خلال العام الايراني الماضي ليسجل نموا بنسبة 7 بالمائة مقارنة من العام الذي سبقه کما بلغ إنتاج ایران من منتجات الصلب خلال العام الماضي 22 مليون طن مسجلا نموا بنسبة 12 بالمائة مقارنة من العام الذي سبقه معلنا: اننا الآن من بين أكبر عشر دول منتجة للصلب في العالم.

وأضاف: أن ایران أنتجت حوالي 63.2 مليون طن من الأسمنت خلال العام الإيراني الماضي، وانها تأتي ضمن الدول العشر الأولى في العالم في إنتاج الأسمنت.

وتابع أن تصدير الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة سجل نموا بنسبة 25 بالمائة في العام الماضي الإیراني مقارنة من العام الذي سبقه.

وقال إن الشركات المعرفية قامت بالتصدير في مجالات "التكنولوجيا الحيوية والزراعة والصناعات الغذائية"، و"الأدوية والمنتجات المتطورة في مجال التشخيص والعلاج" ، و"المواد والمنتجات المتقدمة القائمة على التقنيات الكيميائية" ، و"الآلات والمعدات المتطورة " و "الأجهزة واللوازم والمعدات الطبية "و "الكهرباء والإلكترونيات والضوئيات والاتصالات والأنظمة الآلية" ، و "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرامج الكمبيوتر و "خدمات التسويق".

وأشار إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدي دول أخری، مؤكداً أن إعادة كل الأموال الوطنية دون أي تراجع عن المواقف المبدئية للحكومة يعد نجاحا" .
ولفت إلى نمو حجم التجارة الخارجية الإيرانية بنسبة 112 مليار دولار، وتطوير الصناعة و صناعة النفط ونمو جذب الاستثمارات الأجنبية منذ تولي الرئیس الجمهوریة أية الله السيد ابراهيم رئيسي مهام أمور الحكومة.

یتبع..

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