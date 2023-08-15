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منظمة الفضاء الإيرانية توافق على اقتراح تنفيذ 30 عملية إطلاق

منظمة الفضاء الإيرانية توافق على اقتراح تنفيذ 30 عملية إطلاق
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية موافقة هذه المنظمة على اقتراح تنفيذ 30 عملية إطلاق خلال خطة التنمية السابعة.

العالم - ايران

وقال حسين دليريان، مستشار الرئيس والمتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، في حديث للصحفيين، وافقت لجنة توحيد خطة التنمية السابعة في اجتماعها الأخير على أنه بحلول نهاية هذه الخطة، ينبغي إجراء 30 إطلاقا بحثياً وتشغيليا في البلاد. ووفقا للقدرات المتاحة في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية ، وتصميم وانتاج القاذفات والبنية التحتية الأرضية، فإن تحقيق هذا القرار من قبل لجنة التوحيد البرلمانية يمكن تحقيقه.

وأضاف: إن منظمة الفضاء الإيرانية، على أساس خطة الفضاء العشرية ونظرا لدعم الرئيس حجة الإسلام رئيسي لمجال الفضاء، يتم توجيه مجال الفضاء في البلاد على طريق تنشيط البرامج والنهوض بها، و يتم اتباع هذا المسار بطريقة جادة للغاية.

وتابع: من ناحية أخرى ، منذ بداية الحكومة الحالية، تم تنفيذ 7 عمليات إطلاق بحثية وتشغيلية، والتي تعد بدورها محطمة للأرقام القياسية، ونعتزم تعزيز تحطيم الأرقام القياسية عبر عمليات الإطلاق التي خططنا لها هذا العام بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأضاف دليريان: وفقا لخطة الإطلاق لهذا العام، ستنجح الحكومة الحالية في تنفيذ أكثر من 10 عمليات إطلاق في حوالي عامين، وهذه بداية جيدة لما تنبأ به الممثلون الموقرون في لجنة توحيد الخطة السابعة لمدة 5 سنوات.

وأضاف: إن إجراء 30 عملية إطلاق في 5 سنوات أمر ممكن تماما وقابل للتحقيق، وهذا العدد من عمليات الإطلاق هو الحد الأدنى لعدد عمليات الإطلاق اللازمة لتحقيق خطة العشر سنوات وتحقيق الاستقرار في تكنولوجيا الفضاء.

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