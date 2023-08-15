مباحثات ايرانية تركية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

العالم- ايران

صفري الذي يزور تركيا على رأس وفد اقتصادي يضم ممثلين عن شركة الغاز الوطنية ووزارة "الصناعة والمناجم والتجارة" ووزارة "الجهاد الزراعي" والبنك المركزي، أشار في هذا اللقاء الى القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، معتبرا تسهيل وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وأنقرة ارادة مسؤولي ايران وتركيا.

وتابع المسؤول قائلا: اننا نبذل جهودنا لدراسة المجالات وتحديد العقبات التي تعترض سبيل التعاون بين الجانبين وتقديم الحلول العملية لتقوية التجارة والاقتصاد بين البلدين.

بدوره أعرب مساعد وزير الخزانة التركي عن ارتياحه لزيارة الوفد الاقتصادي الايراني لبلاده، وقال: ان المسؤولين الأتراك ادرجوا في جدول اعمالهم الاتفاقيات المبرمة بين كل من الجمهورية اللاسلامية الايرانية وتركيا في الصيف الماضي، والتوصيات التي أدلى بها الرئيسان الايراني والتركي لتعزيز العلاقات بصورة عملية.