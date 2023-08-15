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بعد وزير الدفاع البيلاروسي..

لافروف يحذر من خطر 'صدام عسكري مباشر' بين القوى النووية

لافروف يحذر من خطر 'صدام عسكري مباشر' بين القوى النووية
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من أن استمرار إمداد الغرب أوكرانيا بالسلاح يهدد بخطر وقوع "صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

العالم - روسيا

جاء ذلك في كلمة لافروف في المؤتمر الحادي عشر للأمن المنعقد في العاصمة موسكو.

وقال لافروف إن "إمداد الولايات المتحدة وحلف الناتو أوكرانيا بالسلاح يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

وأضاف: "اليوم تقوم الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي ومن أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي لاستنزاف روسيا وتقسيم العالم الروسي، بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الحديثة وإشعال الصراع أكثر فأكثر".

وأوضح لافروف أن "مسارهم (الغرب) المغامر وغير المسؤول يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء،أيضا، أكد وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين، على أن "حدوث اشتباك عسكري مع الناتو لم يعد أمرا مستبعدا"، معتبرا ان "الغرب يستعد بنشاط لمواجهة عسكرية مباشرة".

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