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وزير خارجية بريطانيا الأسبق: على بريطانيا الاعتراف بدورها في انقلاب 1953 في ايران

وزير خارجية بريطانيا الأسبق: على بريطانيا الاعتراف بدورها في انقلاب 1953 في ايران
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية البريطاني الأسبق «دیفید اوين» الذي تولى هذا المنصب في الفترة من ۱۹۷۷ الى ۱۹۷۹ضرورة اعتراف بلاده بدورها في تدبير الانقلاب ضد حكومة «محمد مصدق» الوطنية يوم ۱۹ آب عام 1953 في ايران.

العالم-ايران

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية في هذا الخصوص، أن اميركا قامت قبل ۱۰ أعوام بنشر حجم كبير من وثائقها اعترفت فيها بصورة رسمية بدورها في هذا الانقلاب ضد الحكومة الوطنية في ايران.

وأوضحت الوثائق بأن اقالة «مصدق» تمت في مثل هذا الاسبوع قبل ۷۰ عاما، بتعاون مشترك بين وكالة المخابرات المركزية الاميركية الـ «سي.آي.ايه» وجهاز المخابرات البريطاني «ام آي ۶»، الا ان الحكومة البريطانية أحجمت عن إعلان موقفها الرسمي بهذا الخصوص.

وكان من المقرر أن تتم إقالة «مصدق» بإنقلاب عسكري يتم في شهر نوفمبر عام ۱۹۵۲ بعد انتخابه رئيسا للوزراء وتم تأميم النفط الايراني الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا، اذ قام جهاز المخابرات البريطاني «ام آي ۶» بتدبير عملية الانقلاب ضده.

وحسب صحيفة «الغاردين» أن الرئيس الاميركي آنذاك «هاري ترومان» لم يرغب بتدبير الانقلاب ضد الحكومة الايرانية وذلك لأنه كان يراه بمثابة حصن أمام الماركسية، لكن رئيس الوزراء البريطاني «وینستون تشرشل» استطاع اقناع خلفه الرئيس الاميركي «دوايت ايزنهاور» بتدبير الانقلاب ضد حكومة «مصدق».

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وزير خارجية بريطانيا الأسبق: على بريطانيا الاعتراف بدورها في انقلاب 1953 في ايران