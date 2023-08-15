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اغتيال 'ضابط أمني' بصفوف مرتزقة العدوان في مدينة تعز المحتلة

اغتيال 'ضابط أمني' بصفوف مرتزقة العدوان في مدينة تعز المحتلة
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

اغتيل ضابط أمن السياسي تابع لمرتزقة العدوان، مكلف بالتحقيق في قضية اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي،اليوم الثلاثاء،على يد مسلحين مجهولين، في محافطة تعز المحتلة.

العالم - اليمن

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية أطلقوا الرصاص على الرائد عدنان المحيا الملازم في جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز ،وهو في طريق عودته إلى منزله في حي الجحملية شرق المدينة والخاضعة لسيطرة العدوان.

وأضافت المصادر أن المسلحين اطلقوا وابل من الرصاص على الملازم عدنان المحيا ليسقط قتيلا على الفور فيما لاذ المسلحين بالفرار.

وبحسب المصادر فإن الضابط "المحيا" مكلف ضمن لجنة التحقيق في حادثة اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي " مؤيد حميدي " قبل ثلاثة أسابيع في مدينة التربة جنوبي تعز الخاضعة لسيطرة العدوان.

وأكدت المصادر أن الضابط عدنان المحيا تلقى تهديدا بالتصفية قبل أيام من مجهولين إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للمرتزقة لم توفر له الحماية الكاملة.

يذكر ان المناطق المحتلة من تعز وباقي المحافظات الجنوبية تشهد أعمال فوضى وصراعات بينية وأعمال قتل ومواجهات واغتيالات ممنهجة منذ بدء العدوان على اليمن وسط تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية والإقتصادية والتى تسببت في معاناة المواطنين بشكل كبير في ظل غياب الدولة و المسؤلية.

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