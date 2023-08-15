المخاوف الفرنسية إزاء انقلاب النيجر

العالم – باختصار

فرنسا أعلنت الإنذار بقاعدتها العسكرية بالنيجر ودعمت قرار مجموعة إيكواس المناهضة لهذا الانقلاب

موقف فرنسا طرح تساؤلات عن دوافعها من وراء اتخاذ موقف صريح ضد الانقلاب العسكري بالنيجر

أبرز المخاوف الفرنسية يرتبط بفقدان نفوذها بآخر معقل لها على الساحل الغربي للقارة الأفريقية

فرنسا سبق أن فقدت نفوذها وتواجدها العسكري بمستعمرات سابقة بالقارة في ثورات بمالي وبوركينافاسو

رئيس النيجر المقال معروف بعلاقاتة الوثيقة مع فرنسا وإقالته ضربة كبيرة للنفوذ الفرنسي

ومن أبرز المخاوف الفرنسية بالنيجر ايضا فقدان امتيازاتها الواسعة في استخراج اليورانيوم

تعمل عدة شركات فرنسية بمجال استخراج اليورانيوم بالنيجر من أبرزها شركتا "سوماير" و"كوميناك"

فرنسا قد تضطر لإغلاق قاعدتها وسحب قوتها من النيجر لينتهي نفوذ بقايا الحقبة الاستعمارية

المؤشرات الأولية لانحسار النفوذ الفرنسي بالنيجر تظاهرات مقابل القاعدة الفرنسية

المؤشرة الأولية.. عبارة مكتوبة أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة نيامي تقول "تسقط فرنسا الإمبريالية وتعيش روسيا"

وأيضا.. توجيه المجلس العسكري بالنيجر اتهامات لفرنسا بانتهاك المجال الجوي المغلق

قصر الإليزيه انتقد بشدة المخابرات الفرنسية لفشلها بالتنبؤ بانقلابات النيجر ومالي وبوركينافاسو

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..