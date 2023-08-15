سفير إیران لدى روسیا: سياسات الأحادية لن تؤدي للرخاء والسلام والأمن في العالم

العالم-ايران

واضاف "جلالی" الیوم الثلاثاء في موتمر صحفي علی هامش مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي، بان "جمهورية إيران الإسلامية تحارب الأحادية في العالم منذ 45 عامًا، ويسعدنا أن خطابها قد وجد اليوم مؤيدين كثيرين في الصعيد العالمي".

وتابع قائلا: اليوم، تم بالفعل تشكيل جبهة لمکافحة الأحادية في العالم، وهذا الخطاب تنتهجه دول قوية مثل روسيا والصين.

کما صرح السفير الايراني في موسكو ، بان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية روسيا الاتحادية، آخذة في النمو والتقدم بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدفاعية والأمنية والثقافية والاجتماعية.