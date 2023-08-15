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الشارع الإسرائيلي: نصرالله أصدق من نتنياهو

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج "العين الإسرائيلية" انعكاسات أجواء يوم 14 من أغسطس/آب الذكرى الـ17 لانتصار حزب الله ولبنان في حرب تموز 2006 وذكرى الهزيمة المرة التي تلقاها العدو في الإعلام الإسرائيلي الذي إشار إلى قدرات حزب الله المتنامية وتراجع قوة جيش الاحتلال، وطبعا تهديد السيدحسن نصرالله بإعادة الكيان إلى العصر الحجري.

العالم العين الإسرائيلية

وكان الرد الحاسم لأمين عام حزب الله السيدحسن نصر الله على تهديد وزير الحرب الصهيوني يواف غالانت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري حيث اكد في خطاب ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006 بأن حزب الله هو من سيعيد الكيان المحتل إلى العصر الحجري في الحرب المقبلة.

طبعا تهديد السيدنصرالله لوزير الحرب كان قد استحوذ على تعليقات كثيرة في مواقع التواصل الإسرائيلية التي أكدت صدقية تهديد السيدنصرالله مقابل كذب ادعاءات قادتهم.

وعلى موقع إكس (تويتر) كتب يوفال كوهين: نصر الله يستغل ذعر الإسرائيليين النابع من ضرر الاحتجاج المباشر بكفاءة الجيش.. إن يهزأ بنا.

وكتب "ياردن": نصر الله مصيب، سيعيدنا للعصر الحجري.

وكتب غيل ماركس: نصر الله قال وقد أصاب، أنتم تفككون الجيش.

وكتب "كيتو": محزن ان نصرالله أصدق من نتنياهو.

وكتب غاي فورتيس: نصرالله للأسف الشديد يقول الحقيقة، ليس مثل نتنياهو.

وكتب "أوركارمي": نصر الله مع شديد الأسف يتمتع بقدرة فهم عميق للواقع الإسرائيلي.

ويرافقنا في هذه الحلقة من برنامج العين الإسرائيلية د.وليد محمد علي منسق شبكة "قادرون معا" للتفكير السياسي من بيروت.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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الشارع الإسرائيلي: نصرالله أصدق من نتنياهو