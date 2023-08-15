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رغم حضور بعثة أوروبية..

إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في ارمينيا أنها كانت موجودة لدى وقوع "حادث اطلاق نار" عند الحدود مع اذربيجان، موضحة أن أيًّا من مراقبيها لم يصب بجروح.

العالم - آسيا والباسفيك

ولفتت البعثة الاوروبية إلى أنه "يمكننا التأكيد ان دورية للبعثة كانت موجودة لدى وقوع حادث اطلاق نار في المنطقة التي نتولى فيها المسؤولية. لم يصب أي عنصر من البعثة".

وصححت البعثة بذلك تصريحًا أدلت به قبل دقائق نفت فيه وقوع اي حادث.

وفي وقت سابق، اتهمت ارمينيا اذربيجان بأنها اطلقت النار على مراقبي الاتحاد الاوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الارميني من الحدود منذ شباط، الامر الذي نفته باكو.

وذكرت وزارة الدفاع الارمينية أنّ "وحدات من القوات المسلحة الاذربيجانية اطلقت النار" قرابة الظهر "باسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في انحاء فيرين شورزا (شرق) وكذلك على آليتهم".

ووصفت اذربيجان هذه المعلومات بانها "خاطئة".

وأوضحت وزارة الدفاع الاذربيجانية أنه عادة "يُبلغ الجانب الاذربيجاني مسبقًا بموعد زيارة مراقبي الاتحاد الاوروبي"، مشيرة إلى أنه "لهذا السبب، من المستحيل عمليا وكذلك نظريا أن يحصل وضع مماثل".

وتضم بعثة المراقبة الاوروبية نحو مئة عنصر وبدأت عملها على الحدود بين ارمينيا واذربيجان في شباط.

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رغم حضور بعثة أوروبية.. إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

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