ما الذي دار في مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان و بوريل؟

العالم-ايران

وأجرى حسين أميرعبد اللهيان ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، وجوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، محادثة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء.

وفي هذه المحادثة الهاتفية ، تمت مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام ، بما في ذلك أزمة النيجر ، والحرب في أوكرانيا ، والعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي ، ورفع العقوبات.

واشار امير عبداللهيان في هذه المكالمة الهاتفية ، إلى اخر تطورات علاقات إيران الإقليمية ، وقيم التطورات التي تحكم العلاقات الإقليمية بأنها إيجابية وتتقدم إلى الأمام.

ورداً على تصريحات بوريل ، قال وزير الخارجية: ان الإفراج عن أموالنا المجمدة تطور إيجابي، وإن عودة أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتها ليس بعيدا إذا توفرت الإرادة الجدية.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأضاف: "الآن يسير الجانبان على المسار الصحيح للتعاون".

وانتقد عبداللهيان النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة العقوبات غير البناءة مشيرا إلى أن العقوبات هي إجراء غير ودي في العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وأوروبا.

وأوضح مخاطبًا بوريل: اعلم أن استمرار هذا الوضع ليس في مصلحة أوروبا.

كما أعرب وزير الخارجية عن قلقه إزاء الأزمة الحالية في النيجر وقال: إننا نتابع بعناية التطورات في هذا البلد ونؤكد على أهمية سيادة القانون في النيجر وبالطبع تجنب أي تدخل عسكري ومع ذلك ، فإننا نعتبر أن الحصار المفروض على النيجر هو سبب تفاقم مشاكل الناس.

كما قال أمير عبد اللهيان عن التطورات في أوكرانيا: إن جمهورية إيران الإسلامية لا تتجامل مع أي طرف في مواقف سياستها الخارجية ، وكما اعلنت صراحة انها تدعم فلسطين ، وكذلك تعلن بنفس الصراحة ان الحل في أوكرانيا سياسي وإن الاتهامات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا لا أساس لها على الإطلاق ، وان اوكرانيا لم تقدم لحد الان أية وثيقة دامغة لهذا الادعاء.

بدوره رحب بوريل في هذه المحادثة بالتقدم المحرز في العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية ودول المنطقة.

وفي إشارة إلى النتائج التي تم التوصل اليها في هذه المرحلة من الاتفاق غير المباشر مع أمريكا ، قال: أعتقد أن بعض سوء التفاهم بين إيران وأوروبا يمكن حله من خلال الحوار.