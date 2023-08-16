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غالبية الإيرانيين مشتاقون للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين

غالبية الإيرانيين مشتاقون للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الاعلام الإسلامي حجة الاسلام " محمد قمي " أن ۷۲٪ من أبناء الشعب الإيراني مشتاقون للمشاركة في مراسم مشاية أربعينية الامام الحسين (ع)، فيما شارك ۴۶ % منهم في مراسم العزاء التي اقيمت في الليالي العشرة الاولى من شهر محرم الحرام حسب ما أعلنت مؤسسة "بينا" لاستطلاع الرأي.

العالم - ايران

وأكد " قمي " أن نتائج هذا الاستطلاع الجديد تظهر بأن اقبال المواطنين على المشاركة في مراسم عزاء الامام الحسين (ع) كبير للغاية في معرض اشارته الى مشاركة ابناء الشعب الايراني في هذه المراسم التي اقيمت في الليالي الأولى من شهر محرم الحرام.

وأضاف المسؤول قائلا: ان هذا الاستطلاع للرأي يشير الى زيادة المشتاقين المشاركين في مراسم العزاء التي اقيمت لسيد الشهداء الامام الحسين (ع) في هذا العام قياسا للعام الماضي.

وشدد رئيس منظمة الاعلام الإسلامي على أن هذه الأرقام التاريخية التي تثير الإعجاب تثبت حقا أن الشعب الايراني المسلم هو شعب بضعة النبي الاكرم (ص) الامام الحسين (ع).

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