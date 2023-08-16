غالبية الإيرانيين مشتاقون للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين

العالم - ايران

وأكد " قمي " أن نتائج هذا الاستطلاع الجديد تظهر بأن اقبال المواطنين على المشاركة في مراسم عزاء الامام الحسين (ع) كبير للغاية في معرض اشارته الى مشاركة ابناء الشعب الايراني في هذه المراسم التي اقيمت في الليالي الأولى من شهر محرم الحرام.

وأضاف المسؤول قائلا: ان هذا الاستطلاع للرأي يشير الى زيادة المشتاقين المشاركين في مراسم العزاء التي اقيمت لسيد الشهداء الامام الحسين (ع) في هذا العام قياسا للعام الماضي.

وشدد رئيس منظمة الاعلام الإسلامي على أن هذه الأرقام التاريخية التي تثير الإعجاب تثبت حقا أن الشعب الايراني المسلم هو شعب بضعة النبي الاكرم (ص) الامام الحسين (ع).