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لبنان تعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 البحري

لبنان تعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 البحري
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الأربعاء، "وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر".

العالم - لبنان

وقال حمية، عبر حسابه على "إكس"، تويتر سابقا، إن "باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أعلن في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.

وأنهت سفينة "جانوس2" التي تشغلها "توتال إنيرغيز" وشريكتها "إيني" و"قطر للطاقة"، عملية المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية.

وبعد إنهاء عملها وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت، حيث تم تفقدها ميدانيا بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانية.

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