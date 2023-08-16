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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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الرئيس الإيراني: الأموال المفرج عنها ستُنفق على زيادة الإنتاج
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش
أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأبعاء، خلال اجتماع الحكومة، ان الافراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي كان مظهرا من انجازات الدبلوماسية المشرفة مقابل دبلوماسية الاستجداء.
العالم
-
ايران
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
رئيسي
النقد الأجنبي
انجازات الدبلوماسية
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