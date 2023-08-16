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الرئيس الإيراني: الأموال المفرج عنها ستُنفق على زيادة الإنتاج

الرئيس الإيراني: الأموال المفرج عنها ستُنفق على زيادة الإنتاج
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأبعاء، خلال اجتماع الحكومة، ان الافراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي كان مظهرا من انجازات الدبلوماسية المشرفة مقابل دبلوماسية الاستجداء.

العالم - ايران

يتبع..

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الرئيس الإيراني: الأموال المفرج عنها ستُنفق على زيادة الإنتاج

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