السيد نصرالله يطلق نظرية جديدة حول مستقبل 'اسرائيل'

العالم - انقلاب الصورة

وکان السيد نصرالله قد أطلق في عام 2006، نظرية قال فيها ان الکيان الاسرائيلي أوهن من بيت العنکبوت.

وقابل الصهاينة هذه النظرية، بمقولة تبناها وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت حيث قال:"اذا حصلت حرب، سنعيد لبنان الی العصر الحجري ولن نتردد في استخدام کل قوتنا لقضم کل متر من لبنان والقضاء علی حزب الله".

وبين النظريتين يری خبراء صهاينة ان مقولة السيد نصرالله اقرب الی الواقع؛ فقد صرح رئيس الموساد السابق تامير باردو:"اذا کان نصرالله قد تحدث ذات مرة والقی خطاب بيت العنکبوت فذلک انطلاقاً من منطق ماحدث في خراب الهيکل الثاني وهو اننا في الواقع أسهمنا اسهاماً حاسماً في تفکک المملکة اليهودية".

وقال رئيس شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل زيف:"لاشک في ان نصرالله في مقر قيادته مرتاح جداً مما يحدث هنا، فنظرية بيت العنکبوت تتحقق أمام عينيه".

وبين الحديث عن نظرية بيت العنکبوت ونظرية إعادة لبنان الی العصر الحجري أطلق السيد نصرالله مقولة جديدة تعيد رسم المعادلة بين المقولتين.

وقال السيد نصرالله في أحدث خطاب له:"اليوم استطيع ان أقول للعدو، بالدليل والبرهان؛ انتم ايضاً سيتم اعادتکم الی العصر الحجري. المطارات المدنية، المطارات العسکرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد وتوزيع الکهرباء، محطات المياه، مراکز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنی التحتية، مصافي النفط والبنزين والامونيا، لتدمير کل هذه لاتحتاج المقاومة سوی عدد قليل من الصواريخ الدقيقة. وهذا اذا بقيت المعرکة فقط مع المقاومة في لبنان، فکيف اذا تطورت الی معرکة مع کل محور المقاومة. يمکنکم ان تعيدوا بلداً في هنا وهناک الی العصر الحجري ولکن اذا تطورت المعرکة مع محور المقاومة حينئذ لن يبقی شيئاً يسمی "اسرائيل".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..