الصهاينة يقتحمون مسجد الاقصی والمسجد الابراهيمي

العالم - فلسطين

هو السيناريو العدواني اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال الصهيوني في المناطق المحتلة؛ قتل واعتقالات ومداهمات.

شرطة الاحتلال وفرت الحماية الامنية المشددة للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وادوا طقوسا تلمودية، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

فمنذ ساعات الصباح الباكر، نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين. وفي القدس ايضا، داهمت قوات صهونية عدة أحياء واعتقلت شابين فلسطينين.

قوات الاحتلال اغقلت ايضا المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومنعت رفع الأذان والمصلين من دخول المسجد، بحجة الأعياد اليهودية.

وفي نابلس اقتحمت القوات الاسرائيلية المنطقة الشرقية، تأميناً لدخول المستوطنين منطقةَ قبر يوسف، وإقامة طقوس تملودية.

وعلى الاثر اندلعت اشتباكات واسعة بين شبان فلسطينيين والقوات المقتحمة فأصيب عشرات الفلسطينين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع. في المقابل ألقى الشبان الفلسطينيون عبوات ناسفة محليةَ الصنع تجاه قوات الاحتلال.

وفي نابلس ايضا فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الفلسطيني عبد الله ابوشلال، ما أدى الی تضرر مبنيين آخرين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الأبنية بعد التفجير.

من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال تدمير مختبر لتصنيع المتفجرات ومستودع عبوات ناسفة، في مخيم بلاطة، يحتويان على خمس عشرة عبوة جاهزة للاستخدام.

وعلى إثر ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في مخيم بلاطة، بينما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من التعامل مع المصابين، واعتدت عليها.

وفي جنين، اقتحمت آليات الاحتلال احياء المدينة وداهمت حي الجابريات، واعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم. وبالتزامن، اقتحمت القوات الاسرائيلية برقين ومثلث الشهداء ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة.