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الأردن: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

الأردن: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأردني عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية في المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الأربعاء.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة".

وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.

وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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