شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل تعزيز تواجد الاحتلال الأميركي في سوريا

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في سوريا "حسام زيدان" إن أميركا زادت من وتيرة تعزيز قواتها في الأراضي السورية في الفترة الأخيرة خاصة في المناطق الزاخرة بالنفط مثل حقل عمر وكونيكو.

وأوضح مراسل العالم أن التعزيزات الأميركية في ريف دير الزور وريف الحسكة تشمل التعزيزات الدفاعية والهجومية.

وأشار مراسلنا إلى أن القوات الأميركية بعد كشف مخططها لتجنيد العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا من أجل اثارة الفتنة والقتال مع الجيش السوري، باشرت بتعزيز تواجد قواتها في تلك المناطق.

قال مراسل قناة العالم، إن القوات الأميركية عاجزة عن شن أي هجوم عسكري في الأراضي السورية، موضحا أن هذه التعزيزات العسكرية تأتي من أجل الضغط السياسي على سوريا.

وكشف مراسل قناة العالم نقلا عن مصادر خاصة بأن القبايل العربية في ديرالزور رفضت القتال ضد الجيش السوري ضمن القوات الأميركية، وان هناك مقاومة شعبية قصفت مجمل القواعد العسكرية على ضفة نهر الفرات وريف الحسكة حيث استهدفت القوات الاميركية المتواجدة في قاعدة عمر وكونيكو الشدادي وعمق الحسكة.

وتابع: أن هناك استعدادا واستنفارا من قبل الجيش السوري لمواجهة أي استفزازات أميركية تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد.

هذا ودخلت القافلة الأميركية المنطقة عبر بوابة الوليد الحدودية غير الشرعية بين العراق وسوريا. وقبل أيام، أعلنت المقاومة الشعبية في سوريا استهداف القواعد العسكرية الأميركية شرق الفرات بضربات صاروخية، وقالت في بيان إن الضربات استهدفت قاعدة حقل العمر، وقاعدة الشدادي بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، مشيرة الى إصابة قاعدة مطار الشدادي العسكري الذي تتمركز فيه القوات الأميركية.