إحراق كنائس في باكستان اثر اتهام عائلة مسيحية بالتجديف

العالم- باكستان

واقتحم مئات الأشخاص مسلحين بعصي وحجارة، الحي الذي تقطنه أغلبية مسيحية في مدينة فيصل آباد، بحسب ما أوضحت شرطة المنطقة.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من كنيسة ومن أثاث، مثل أسرّة وكراس، أضرمت فيها النيران وسط الشارع.

ووقع الهجوم عقب اتهام عائلة مسيحية بتدنيس القرآن، وفقا لمسؤول إغاثة كان في الموقع.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ في المدينة رانا عمران جميل: "تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر حرق صفحات من المصحف، ما أثار الغضب". وأضاف أن النيران أضرمت في 4 كنائس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ونشر أسقف لاهور المجاورة آزاد مارشال على منصة "إكس": "ندعو إلى إحقاق العدالة وتحرك أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين عن تحقيق العدالة.. للتدخل فورا وطمأنتنا بأن حياتنا لها قيمة في وطننا".

وفي يوليو 2018، هاجم 4 رجال كنيسة في فيصل آباد كان في داخلها 20 مصليا