نقل تحيات قائد الثورة إلى منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري

العالم - إيران

والتقى العميد علي رضا تنكسيري ، قائد القوة البحرية للحرس الثورة الاسلامية، بأسر منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري الإيراني ونقل تحيات قائد الثورة الاسلامية لأسر عناصر القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

وقال العميد تنكسيري: الأسرة من أكثر العوامل فاعلية في القدرة على القتال ، وإذا وقف مقاتلو اليوم بحزم ضد الاستكبار العالمي في البحر ، فذلك لوجود عائلات قيمة وشجاعة ومجاهدة تصمد في هذه المرحلة برغم جميع الصعوبات وبالتأكيد أجر وثواب جهاد ازواج حراس الثورة محفوظ عند الله.

وأضاف: "اليوم كل جهودنا هي اتخاذ خطوات في مجال الجاهزية القتالية والتجهيزات العسكرية ، واتخاذ إجراءات فاعلة في مجال معيشة العائلات ومعالجة همومهم .

بدورها أعربت عائلات منتسبي المنطقة الرابعة من سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن استعدادهم الكامل للنضال والتضحية بالنفس إلى جانب أزواجهم.