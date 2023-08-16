الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

نقل تحيات قائد الثورة إلى منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري

نقل تحيات قائد الثورة إلى منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

نقل قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني ، تحيات قائد الثورة الاسلامية لعائلات منتسبي المنطقة البحرية الرابعة لحرس الثورة الاسلامية وقال : "إن وقوف المقاتلين اليوم بحزم بوجه الاستكبار العالمي في البحر ، يعود الى وجود عائلات قيمة وشجاعة ومجاهدة".

العالم - إيران

والتقى العميد علي رضا تنكسيري ، قائد القوة البحرية للحرس الثورة الاسلامية، بأسر منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري الإيراني ونقل تحيات قائد الثورة الاسلامية لأسر عناصر القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

وقال العميد تنكسيري: الأسرة من أكثر العوامل فاعلية في القدرة على القتال ، وإذا وقف مقاتلو اليوم بحزم ضد الاستكبار العالمي في البحر ، فذلك لوجود عائلات قيمة وشجاعة ومجاهدة تصمد في هذه المرحلة برغم جميع الصعوبات وبالتأكيد أجر وثواب جهاد ازواج حراس الثورة محفوظ عند الله.

وأضاف: "اليوم كل جهودنا هي اتخاذ خطوات في مجال الجاهزية القتالية والتجهيزات العسكرية ، واتخاذ إجراءات فاعلة في مجال معيشة العائلات ومعالجة همومهم .

بدورها أعربت عائلات منتسبي المنطقة الرابعة من سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن استعدادهم الكامل للنضال والتضحية بالنفس إلى جانب أزواجهم.

روابط ذات صلة

برلماني إيراني يكشف عن تفاصيل زيارة اللجنة البرلمانية الايرانية لسوريا ولبنان

قفزة في صادرات النفط الإيراني للصين.. الأعلى منذ 10 سنوات!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعلام.. قمة أمريكية كورية جنوبية يابانية في 'كامب ديفيد' الجمعة المقبلة

في سابقة تاريخية.. أول لقاء عسكري بين إيران والسعودية في موسكو

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إجتماع القاهرة حول سورية وتأكيد على الحل السياسي .. لبنان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية

شاهد.. تصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا

العزي: قيود تحالف العدوان على مطار صنعاء تتصادم مع السلام

نقل تحيات قائد الثورة إلى منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري