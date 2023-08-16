في سابقة تاريخية.. أول لقاء عسكري بين إيران والسعودية في موسكو

العالم - إيران

وأفادت المصادر الإيرانية أن اللقاء تم بحضور مسؤولين عسكريين من الدولتين في موسكو وهو أول لقاء رسمي بين المسؤولين العسكريين في جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية ، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها وتقييمها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

واعتبر المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا الاجتماع، في إطار تأكيدهم على دور القوات المسلحة في هذه العملية، أنه من الضروري مواصلة المحادثات وتحقيق خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.

وتقرر في هذا الاجتماع تبادل المعالين العسكريين للبلدين وتمركزهم في موقع البعثة في أسرع وقت ممكن.

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.