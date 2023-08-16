الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

في سابقة تاريخية.. أول لقاء عسكري بين إيران والسعودية في موسكو

في سابقة تاريخية.. أول لقاء عسكري بين إيران والسعودية في موسكو
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

التقى نائب رئيس الأركان الإيرانية العميد عزيز نصير زادة مع نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبدالله العتيبي على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.

العالم - إيران

وأفادت المصادر الإيرانية أن اللقاء تم بحضور مسؤولين عسكريين من الدولتين في موسكو وهو أول لقاء رسمي بين المسؤولين العسكريين في جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية ، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها وتقييمها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

واعتبر المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا الاجتماع، في إطار تأكيدهم على دور القوات المسلحة في هذه العملية، أنه من الضروري مواصلة المحادثات وتحقيق خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.

وتقرر في هذا الاجتماع تبادل المعالين العسكريين للبلدين وتمركزهم في موقع البعثة في أسرع وقت ممكن.

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.

روابط ذات صلة

القوى الخارجية ترغب في تدمير العلاقات بين دول المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعلام.. قمة أمريكية كورية جنوبية يابانية في 'كامب ديفيد' الجمعة المقبلة

في سابقة تاريخية.. أول لقاء عسكري بين إيران والسعودية في موسكو

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إجتماع القاهرة حول سورية وتأكيد على الحل السياسي .. لبنان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية

شاهد.. تصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا

العزي: قيود تحالف العدوان على مطار صنعاء تتصادم مع السلام

نقل تحيات قائد الثورة إلى منتسبي المنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري