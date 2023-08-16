شاهد.. تصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا

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حاكم منطقة أوديسا اوضح ان الضربات الروسية بالمسيرات ادت الى اضرار بالغة في مستودعات ومخازن حبوب حسب تعبيره مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيرة خلال ساعات. هذا وكان الجيش الاوكراني اعلن في وقت سابق اسقاطة اكثر من ثلاث عشرة مسيرة روسية هاجمت مناطق متعددة من اوكرانيا.



في موسكو ايضا اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي لديها اسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. مضيفة انها اسقطت ايضا ثلاث 3 طائرات فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.



ميدانيا ايضا لايزال القتال مستعرا في العديد من المحاور حيث اعلنت كييف استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية مشددة على انها حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين في منطقة دونيتسك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.



هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية انها صدت هجوما للقوات الاوكرانية في منطقة دونيتسك مضيفة أن قواتها قضت على اكثر من سبعمئة جندي أوكراني وأسقطت طائرة حربية والعديد من المسيرات المفخخة خلال يومين.



كما قالت القوات الروسية انها استهدفت تجمعا للقوات الأوكرانية جنوب جزيرة ملكي على نهر دنيبر، وإن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الزوارق ومقتل نحو عشرين جنديا أوكرانيا مضيفة أنها خلال استطلاع جوي كشفت عن تجمع لزوارق عالية السرعة مع جنود أوكرانيين وذخائر على متنها في الجزء الجنوبي من جزيرة ملكي في منطقة خيرسون، واستهدفتهم المدفعية والمسيرات