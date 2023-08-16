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وزير الخارجية الإيطالي: اغتيال معمر القذافي كان خطأ فادحا

وزير الخارجية الإيطالي: اغتيال معمر القذافي كان خطأ فادحا
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن اغتيال الديكتاتور الليبي السابق، معمر القذافي، عام 2011 كان خطأ فادحا وأدى إلى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا وفي جميع أنحاء إفريقيا.

العالم-اوروبا

وقال تاياني: "اغتيال القذافي كان خطأ فادحا. ربما لم يكن نصيرا للديمقراطية، لكن مع وفاته، ساد عدم الاستقرار في ليبيا وإفريقيا".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي في وقت سابق أن الحكومة الإيطالية تراقب عن كثب الوضع في طرابلس، حيث وقعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة.

وكانت قد أفادت مصادر ليبياية مساء الأربعاء، بأن حصيلة الاشتباكات في العاصمة طرابلس جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة، ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وأضافت المصادر أنه وبعد يوم كامل من المواجهات المسلحة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة، عاد الهدوء إلى مناطق طرابلس.

وأفادت بأن الاشتباكات توقفت عقب الإعلان عن اتفاق بين المجلس الاجتماعي ببلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع وبين حكومة الوحدة الوطنية، والذي يقضي بوقف عملية إطلاق النار في طرابلس وتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.

وأدى اعتقال حمزة يوم الاثنين إلى اندلاع اشتباكات بين فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي التي اعتقلت آمر اللواء.

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