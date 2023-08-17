هاشتاغ.. إضرابات هوليوود + فيديو

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السبب في هذه الإضرابات هو الذكاء الاصطناعي حيث بات يهدد مصير عشرات وربما مئات الآلاف من الناس الذين يخشون من فقدان وظائفهم بسبب استخدام الشركات المنتجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بدل البشر.

حول هذا الموضوع نقرأ تعليقا من "حسام الخولي" وفيه: قد يكون تأثير إضراب الكتاب في أميركا قاسيا جدا يمكن أن يوقف إنتاج استوديوهات هوليوود وتأخير التصوير وخسارة اقتصاد لوس أنجلوس مليارات الدولارات، وهو ما يعيد شبح إضراب 2007 الذي أدى إلى خسائر قدرت بنحو ملياري دولار.

حساب "غوديسي" علق: نقابة الممثلين أعلنوا عن إضراب لأسباب مختلفة منها قلة الأجور وصعوبة اختبارات قبول الممثلين الشباب و يطالبون بحماية حقوقهم بشكل كامل من الذكاء الاصطناعي وتفرعاته، يعني حاليا لا يوجد ممثل يعلن لعمل أو يمثل بعمل، وهذا يؤدي إلى توقف الصناعة في هوليوود.

وأخيرا مع "الفرين كرين" الذي غرد: كتاب هوليوود مضربون عن العمل.. يجب أن يبقوا في إضراب دائم.. لقد كتبوا الكثير من الأعمال الفاشلة على مدى السنوات العشر الماضية.. لم أكن متحمسا للأفلام والبرامج التلفزيونية لسنوات.

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