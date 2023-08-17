بوتين: الإرهاب في أفريقيا الوسطى ومالي نتيجة العدوان الأمريكي على ليبيا

العالم - روسيا

وشدد بوتين، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي،قائلا:"إن ما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية، جاء بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا الأمر الذي أدى إلى انهيار الدولة الليبية.

وانتقد عملية ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن توفير المعدات والأسلحة، والذخيرة، وإرسال مستشارين عسكريين ومرتزقة، كل شيء يتم القيام به لإشعال الصراع بشكل أكبر، ومن أجل زيادة تأجيج الصراع وجذب الدول الأخرى إليه.

واختتم بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضا بحسب كلمته.

وللإشارة هو أنه افتتح في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في العاصمة الروسية موسكو "مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي"، والذي إستضافه وزارة الدفاع الروسية.

وركز مؤتمر هذا العام على التغيرات الأساسية في الوضع العسكري والسياسي في العالم، وتسريع بناء وتوطيد نظام عالمي متعدد الأقطاب.