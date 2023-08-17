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امير عبداللهيان يصل الى الرياض

امير عبداللهيان يصل الى الرياض
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ظهر اليوم الخميس الى الرياض في زيارة جاءت بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ومسؤولين آخرين في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تبادل سفراء بين السعودية وإيران، مضيفاً: «في الأيام المقبلة سيذهب سفيرنا إلى السعودية، وسفير الرياض سيأتي إلى طهران».

ووقّعت السعودية وإيران اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس (آذار) الماضي برعاية الصين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات.

وأكد البلدان في بيان ثلاثي مشترك مع الصين على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد البيان تفعيل جميع الاتفاقات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

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امير عبداللهيان يصل الى الرياض

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