ما رأيكم.. بأفول هيمنة الولايات المتحدة الأميركية

العالم - ما رأيكم

وأكد أن الآن هناك قوى صاعدة وتكاليف ضخمة دفعتها الولايلات المتحدة الأميركية كما أن هناك انقسام داخل الولايات المتحدة ينعكس في سياستها الخارجية، مشددا على أن حتى حلفاء الولايات المتحدة باتوا ينافسونها.

من جانبه أكد السفير العراقي السابق د.علي الهنداوي أن أفول الهيمنة الأميركية بدأ منذ فشل أميركا في احتلال العراق وأفغانستان، منوهاً إلى أنه وبعد أربعة عقود من ذلك قد هيمنت إسرائيل على المنطقة، ومشيت الهيمنتان بخطين متوازيين طيلة هذة الفترة.

وأشار إلى أن هنالك مؤشرات قوية جدا على تراجع الهيمنة الأميركية وهي ليست وليدة اليوم، وأكد أن الدبلوماسية كخيار أميركي سقطت في عهد ترامب، حيث انسحب ترامب من كل المواثيق الدولية.

فما رأيكم

كيف يقرأ مشهد تراجع الهيمنة الأميركية في مستويات عدة وظهور أقطاب منافسة؟

هل يبدو تحالف القوى المنافسة أكبر من حلفاء أميركا أو التابعين لها.. وأين؟

ماذا عن تقارير فارين بوليسي التي تتحدث عن عالم متعدد القطبية يضعف قوة أميركا؟

هل أصبح استعادة القطبية الواحدة أمرا مستحيلا بحسب مجريات أحداث المنطقة وأوكرانيا؟