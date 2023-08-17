إصابة عدد من الإرهابيين جراء اقتتال بينهم في رأس العين بريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل وكالة سانا للانباء أن اقتتالاً اندلع بين إرهابيي ما يسمى “الملك شاه” وما يسمى “فرقة الحمزة” داخل مدينة رأس العين، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين وسط حالة توتر تعم المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات خلفت توتراً في المدينة وهلعاً بين المواطنين الذين لازموا منازلهم لفترات طويلة، بينما أغلقت المحال أبوابها وتحولت الأحياء القريبة من الاشتباكات إلى شبه مهجورة.

وتشهد مدينة رأس العين حالات اقتتال متكررةً بين الجماعات الارهابية المسلحة، جراء خلافات على الاستيلاء على الحواجز المهمة والمنافذ الحدودية والطرق الرئيسية، التي عادةً ما يتم استخدامها في التهريب، وخاصةً تهريب البشر إلى الأراضي التركية.