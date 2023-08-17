الكشف عن القمر الصناعي الإيراني الأحدث والأكثر دقة في المستقبل القريب

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس منظمة الفضاء الإيراني حسن سالاريه، الذي كان يتحدث في مراسم إطلاق خدمة أخبار تكنولوجيا الفضاء في وكالة تسنيم، قال: لقد قدمنا ​​وعودا في السابق بشأن بناء أقمار صناعية عالية الدقة، واليوم أعلن بفخر أن منظمة الفضاء الإيرانية قد اتخذت خطوة مهمة للغاية في مجال تصميم وبناء أقمار صناعية للاستشعار بدقة كبيرة، وفي هذا المجال، بدأ رسمياً تصميم وبناء مشروعين مهمين باسم القمر الصناعي بارس 2 و بارس 3.

وأضاف، ان القمر الصناعي بارس 2 هو في الواقع مشروع لبناء قمر صناعي للاستشعار بدقة تصوير تصل إلى 4 أمتار، وقد بدأت عملية تصميمه وبنائه.

وتابع: ان القمر الصناعي بارس 3 هو أحدث وأدق قمر للتصوير في إيران، حيث تبلغ دقة التصوير حوالي 2 متر، وقد بدأت مراحل التصميم والبناء لهذا المشروع.