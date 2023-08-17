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رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام مع..

وفد عماني يصل إلى صنعاء للدفع بعملية السلام في اليمن

وفد عماني يصل إلى صنعاء للدفع بعملية السلام في اليمن
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام برفقة وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، لعقد مباحثات تشاورية مع قيادة "أنصار الله" من أجل استئناف مفاوضات السلام..

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في منشور على حسابه بـ" أكس" : "إننا وصلنا الى صنعاء نحن والوفد العماني للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية".

هذا و أشار رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام الى ان زيارة الوفد العماني الى العاصمة صنعاء تأتي في سياق جهود الوساطة العمانية لإحياء العملية التفاوضية وتقييم المرحلة

وقال : "نعمل على إحياء العملية التفاوضية بدءا من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية سواء في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإزالة الكثير من القيود، لأن الحصار ما يزال قائما على كل الأصعدة،وسنجري مشاورات مع القيادة لإحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتمس كل مواطن يمني ، لأن هناك إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر".

وأكد عبدالسلام الى"موقف رباعية العدوان الدولية أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات موحد في عرقلة الملف الإنساني مشيرا الى أن ينتهي هذا التجمع السيء".

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أكد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة متلفزة له،"أن استمرار السياسات العدائية والخاطئة تجاه الشعب اليمني الذي يعاني فيه معاناة كبيرة، لن يحقق السلام أبدا ولا يمكن أن نسكت عليها ولا يمكن أن نسكت تجاه ما تريده أجندات الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا بالحرب والاحتلال والحرمان من الثروة الوطنية".

بدوره أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ،يوم أمس،أن مكتبه يعمل حاليا على دعوة أطراف النزاع في اليمن للاجتماع لتحقيق تسوية مستدامة للصراع.

وقال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن أطراف النزاع "تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول، إلا أنه لازالت هناك حاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".

وخلال الأيام الماضية، عقد المبعوث الأممي مباحثات في مسقط مع مسؤولين عمانيين وقيادي انصار الله تناولت سبل إيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية تزامنا مع مباحثات يعقدها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي زيارة إلى دول الخليج الفارسي، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

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