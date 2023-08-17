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بالصور..القوات البحرية الايرانية والهندية تجري تدريبات مشتركة 

بالصور..القوات البحرية الايرانية والهندية تجري تدريبات مشتركة 
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

رست المدمرة "تريكند" التابعة للقوة البحرية الهندية خلال مراسم استقبال رسمي على رصيف المنطقة البحرية الاولى للجيش الايراني "امامت" في مدينة بندرعباس حيث من المقرر ان تجري تدريبات بحرية مشتركة بين البحرية الايرانية وهذه السفينة الحربية الهندية.

العالم-ايران

ورحب الأدميرال فرهاد فتاحي نائب قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش "إمامت" ، بهذه السفينة خلال مراسم الاستقبال التي جرت بحضور الملحق العسكري الهندي في ايران، وأعرب عن ارتياحه لوجود السفينة القتالية التابعة للبحرية الهندية في بندر عباس ، واعتبر ان هذه الزيارات تساهم في تحسين العلاقات والتعاون العسكري والتعليمي بين بحريتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند .

وقال: "اليوم نحن فخورون باستقبال سفينة عسكرية من الأسطول الغربي للبحرية الهندية في المنطقة الأولى للقوة البحرية للجيش الايراني "امامت" . مثل هذه الزيارات للموانئ أمر طبيعي بين القوات البحرية وتزيد دائمًا من مستوى التعاطي العسكري بين الدول والتعريف بثقافة الدولة المضيفة.

وأشار نائب قائد المنطقة الأولى البحرية "امامت" الى ان برنامج زيارة السفينة الحربية الهندية "تريكند"، يتضمن عقد لقاءات مع القادة العسكريين بمحافظة هرمزكان ، وعقد ورش تعليمية لتبادل الخبرات العسكرية ، وزيارات متبادلة بين السفن الحربية للبحريتين الإيرانية والهندية بالاضافة الى زيارة مدينة بندرعباس .

وفي هذا الصدد ، قال الادميرال فتاحي: في ختام إقامة مدمرة "تريكند" والتي تستمر 4 أيام في بندر عباس ، ستتبادل السفن العسكرية التابعة للبحرية الإيرانية وهذه السفينة الحربية الهندية الخبرات العسكرية والعملياتية من خلال إجراء تدريبات قتالية في البحر.

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