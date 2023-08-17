فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

العالم - الأميركيتان

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جمهورية فنزويلا البوليفارية، واعتبرته ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين عام 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

وأعربت باسم دولة فلسطين، عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية البوليفارية رئيساً وحكومةً وشعباً، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى هذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده.

جدير بالذكر أن فنزويلا، بدأت تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين عام 2005 بافتتاح قنصلية عامة لها في رام الله.

وفي عام 2006م قامت فنزويلا بتسمية أول ممثل لجمهورية فنزويلا البوليفارية ومنذ ذلك الوقت تعاقب مجموعة من الدبلوماسيين الفنزويليون على تمثيل الجمهورية في فلسطين.

وفي عام 2009م بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قطعت فنزويلا جميع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وطردت السفير الإسرائيلي وجميع الطاقم الدبلوماسي من العاصمة الفنزويلية كراكاس.