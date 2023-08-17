الحرس الثوري الإسلامي.. أدوار ومهمات

العالم - بانوراما

وفي كلمة خلال استقباله قادة حرس الثورة الإسلامية وصف سماحته قوات الحرس بأنها أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في كل العالم.

وبهذا الموضوع تناقش هذه الحلقة من برنامج بانوراما مع ضويفها هذه الأسئلة:

ـ لقاء سنوي بين قائد الثورة الإسلامية وقادة الحرس الثوري.. أهمية هذا اللقاء في تحديد مسار هذه المؤسسة العسكرية المهمة في إيران؟

ـ الدور الذي أداه الحرس الثوري منذ تأسيسه وإلى يومنا هذا.. أهم المفاصل التاريخية لهذه الأدوار؟

ـ المكانة التي تتمتع بها هذه المؤسسة في نفوس الشعب الإيراني.. ولماذا يريد العدو تشويه صورته؟ وبأية أساليب؟ وهل يستطيع تمرير مخططاته بهذا الخصوص؟

ـ أهم الصفات التي يتمتع بها الحرس الثوري التي تجعله في مصاف المؤسسات العسكرية المنضبطة، وله قاعدة شعبية في صفوف الأمة؟

ـ الحرس الثوري معروف بقيمه وأخلاقياته والتزاماته المعنوية.. ألا تتناقض هذه الصفات مع دوره العسكري الذي يتطلب الخشونة والقسوة ربما خاصة مع العدو؟

ـ قائد الثورة الإسلامية أكد أن الحرس الثوري هو أكبر مؤسسة لمكافحة الإرهاب في العالم..هل يمكن أن تذكر لنا مصاديق لذلك؟

ـ إذن لماذا يوضع من قبل بعض الدول المعادية في خانة الإرهاب ويفرض عليه الحصار والعقوبات وما شابه؟

ـ دور هذه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على البلاد ووحدتها وسيادتها واستقلالها طوال عمر الثورة الإسلامية بوجه التهديدات الخارجية والأميركية على وجه الخصوص؟

ـ دوره في القضايا المصيرية التي تخص العالم الإسلامي خاصة قضية فلسطين.. والقضاء على داعش في العراق وسوريا ودعم محور المقاومة عموما في المنطقة؟

ـ واحدة من المهام التي أشار اليها قائد الحرس في اللقاء مع آيةالله خامنئي هي أن الحرس سيطرد أميركا في نهاية المطاف من المنطقة باعتبارها قوة سلطوية..كيف ذلك، وهل هناك إرهاصات لهذا الطموح؟

ـ أدى الحرس الثوري دورا إغاثيا في الكوارث الطبيعية التي تقع داخل إيران مثل السيول والزلازل.. هل هذا الدور هو جزء من مسؤوليته.. بماذا تفسر ذلك؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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