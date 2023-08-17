رئيسي وبوتين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون المشترك بين إيران وروسيا

العالم - روسيا

وخلال اتصال هاتفي أعرب الرئيس الروسي عن تعازيه لضحايا الإعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي إيران كما ناقش الجانبان مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس.

هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تناولا خلاله عددا من القضايا التي تهم البلدين.

وفي هذا الصدد، قال الكرملين، إن بوتين ناقش مع نظيره الإيراني عضوية طهران المحتملة في تجمع البريكس.

ومن المنتظر، أن تستضيف جنوب أفريقيا ما بين 22 و 24 أغسطس الجاري،قمة البريكس، والتي تستقطب أنظار العالم، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الجميع، وضغط الدولار على الأسواق الناشئة، بالتزامن مع انتشار تقارير لاتجاه مجموعة البريكس، للإعلان عن إنشاء عملة جديدة للتبادل التجاري بعيدا عن الدولار، أو استخدام العملات المحلية في عمليات التجارة، وهو ما يعد صفعة قوية للعملة الأمريكية.