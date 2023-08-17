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السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن القاهرة!

السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن القاهرة!
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من وزرائه، باحثا لإتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن منطقة القاهرة التاريخية.

العالم - مصر

وصرح المتحدث باسم الرئيس المصري أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري.

الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدا جسيما لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وأضاف فهمي، أن الرئيس المصري اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيا.

كما اطلع الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة.

مشددًا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

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السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن القاهرة!