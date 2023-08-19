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فنانون إيرانيون يقيمون عرضا فنيا يصوّر جانبا من واقعة الطف

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

يقام عرض فني تحت عنوان 'وداع' في صالة سوره بالعاصمة الايرانية طهران لتضج الصالة بأصداء لحظة وداع سيد الشهداء في أرض كربلاء، عرض قدمه حسام آرين ومجموعة من الفنانين. . 

العالم - خاص بالعالم

كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، تحن أرواح عشاق الحسين عليه السلام للتعبير عن حبهم ونصرتهم له، وكل عاشق يعبر عن عشقه على طريقته، ومع اقتراب أربعين الامام الحسين(ع) يقام العرض الفني تحت عنوان 'وداع' في صالة سوره بالعاصمة الايرانية طهران لتضج الصالة بأصداء لحظة وداع سيد الشهداء في أرض كربلاء، إلقاء حسام آرين.

وقال أمير حسين شفيعي وهو منتج:"كما تعلمون أنه خلال شهري محرم وصفر يمنع اجراء الحفلات الموسيقية ولكن العروض الدينية الموسيقية أمر مختلف، لذلك يتم اجراء العرض الفني 'وداع' من تقديم حسين أرين وإنتاجي ومجموعة من الفنانين بطريقة روائية تروي وداع الامام الحسين عليه السلام وعلي الأصغر ونحن نعمل على تنفيذ هذا العرض في مختلف مدن ايران حتى نهاية شهر صفر.

يقام هذا العرض الفني على شكل رواية سردية تروي أحداث عاشوراء ووداع خمس شخصيات كبيرة ومشرفة للامام الحسين عليه السلام.

وقال كوروش زارعي ممثل ومخرج وكاتب ومدير مركز الفنون المسرحية:"اضافة الى عرض وداع، نحن نقيم عروض العزاء المختلفة هنا يوميا وعلى مدار اسبوع كامل بالاضافة الى مراسم عاشوراء بمشاركة مجموعة من المدن من انحاء ايران ك ايلام واصفهان وبوشهر ومازندران غيرها".

تختلف أساليب التعبير ويشترك الناس بحب سيد شباب أهل الجنة، وتصدح الحناجر باسم الحسين في استذكار لمصائب أهل البيت عليهم السلام ونصرتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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