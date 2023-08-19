العالم - خاص بالعالم

جيش الكيان الاسرائيلي قال ان المنفذ تمكن من الانسحاب من مكان العملية، فيما نقل موقع 'والا' العبري عن مسؤول أمني في الاحتلال ان إطلاق النار كان دقيقاً جداً و ان المنفذ أطلق النار و هو في سيارتة المسرعة.



بينما قالت صحيفة معاريف ان منفذ عملية حوارة وصل موقع الإطلاق مشيا على الأقدام وأطلق النار باتجاه شخصين من مسافة قصيرة.



واثر العملية قامت قوات اسرائيلية كبيرة من جيش الاحتلال باغلاق المنطقة التي تمت فيها العملية ونشر حواجز وتعزيزات عسكرية في بلدات وقرى جنوب نابلس بحثا عن المنفذ.



كما قامت قوات الاحتلال باعتقال لؤي الحلبي صاحب مغسلة السيارات التي وقعت فيها عملية حوارة جنوب نابلس ونشرت حواجز في المنطقة.



بينما اعلنت إذاعة جيش الإحتلال ان وزير الحرب ترأس اجتماعا لتقييم الوضع الأمني مع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.



الفصائل الفلسطينية باركت العملية و اكدت أن العدوان والإرهاب الإسرائيلي لا يقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها'.



حيث اشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالعملية ودقة تنفيذها وسرعة إنسحاب المنفذ من المكان.



حماس بدورها باركت العملية في بيان وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسمها ان العملية نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن الشعب والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد.



مؤكدا ان ضربات المقاومة ستظل متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإفشال مخطط حكومته الفاشيه ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى.



فيما اكدت حركة الجهاد الاسلامي ان العدو الصهيوني سيدفع ثمن اي حماقة يرتكبها وان المقاومة مستعدة بشكل كامل للتصدي إلى العدو وصفوفها موحدة وان رسالتها للحكومة الإسرائيلية أن سن القوانين والتهديدات لن تغير معادلات المقاومة.

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