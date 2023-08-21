أهالي غزة يطلقون بالونات محمّلة برسائل تهديد للاحتلال نصرة لفلسطين

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ولأن غزة تتقد دائما كالجمر وان غفت تغفو مفتوحة العينين لم يستطع احد كبح جماح غضب شبابها الذين تقدموا نحو الاسلاك الشائكة فالتحموا بحجارتهم مع جنود الاحتلال الذين ردوا بنيران اسلحتهم فأصابوا عددا من المواطنين بالرصاص الحي

هؤلاء الاطفال اغتنموا بعضا من اسلاك الجيش لبيعها فبالنسبة لهم هذا هو اسلوبهم لقهر الاحتلال.

نعم لا اخاف منهم .. عبارة من طفل لم يتجاوز سبعة اعوام لجندي مدجج بالسلاح انتحر عدد من زملائه قبل ايام فقط لأنهم واجهوا ارادة في غزة عجزت كل القواميس عن تفسيرها.

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