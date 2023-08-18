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بين أنقاض زلزال تركيا.. العثور على وثيقة تاريخية يعود عمرها إلى 3800 عام

بين أنقاض زلزال تركيا.. العثور على وثيقة تاريخية يعود عمرها إلى 3800 عام
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

عثر علماء آثار بولاية هاتاي جنوب تركيا على لوح طيني عليه كتابات مسمارية باللغة الأكدية، يقدر عمره بـ 3800 عام ويقدم معلومات عن "عقد بيع مدينة".

العالم - منوعات

وعُثر على الوثيقة التاريخية أثناء عمليات إزالة أنقاض جدار في "تل عطشانة" الأثري المتضررة من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.

وكان الزلزال ألحق أضرارًا ببعض أجزاء جدار القصر في التل الأثري الذي يضم عاصمة مملكة موكيش ألالاخ خلال العصر البرونزي الأوسط والمتأخر.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة التركية في الفترة الماضية عمليات ترميم وحماية في التل تحت إشراف فريق من الأكاديميين الأتراك المتخصصين بعلم الآثار.ويضم الفريق 25 متخصصًا في أعمال الحفر الأثري.

وأظهرت الفحوصات الأولية للفريق أن الكتابات على اللوح تتضمن معلومات عن اتفاقية أبرمها ياريم --ليم، المعروف بأنه أول ملوك ألالاخ، من أجل شراء مدينة أخرى.

وقال رئيس عمليات الحفر في التل الأثري لوكالات تركية: إن "صيغة اللوح الطيني الذي تم العثور عليه بين أنقاض الجدار لا تزال سليمة".

وأشار إلى أن تاريخ اللوح الأثري يعود إلى العصر البرونزي الأوسط، ويظهر أن ملوك المنطقة في تلك الحقبة كانوا أصحاب قوة اقتصادية كبيرة.

وذكر أن اللوح يتضمن أيضًا قائمة أسماء لأشخاص شاركوا كشهود في إبرام الاتفاقية، ومن المرجح أنهم كانوا من الشخصيات المهمة بالنسبة إلى المنطقة.

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