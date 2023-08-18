الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قمة ثلاثية في كامب ديفيد للاتفاق بشأن ردع الصين

قمة ثلاثية في كامب ديفيد للاتفاق بشأن ردع الصين
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يخططون للاتفاق بشأن ردع الصين خلال قمتهم الثلاثية.

العالم-الاميركيتان

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, ستعقد اليوم الجمعة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، قمة ثلاثية لتوطيد التعاون بين الدول الثلاث، الذي كان يركز اصلا على التصدي للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية, ليشمل ردع الصين والأمن الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبحث الزعماء أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتقديم الدعم لدول الجنوب العالمي، وخاصة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول المحيط الهادئ.

وكان اللقاء السابق لزعماء الدول الثلاث قد عقد في 21 مايو على هامش قمة مجوعة السبع في هيروشيما.

روابط ذات صلة

الاحتلال الاميركي يعزز تواجده على حدود العراق وسوريا.. لماذا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاب مقدسي يستشهد الليلة متأثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل نحو عامين

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مدينة جدة السعودية

قمة ثلاثية في كامب ديفيد للاتفاق بشأن ردع الصين

حكومة تصريف الأعمال في باكستان تؤدي اليمين الدستورية

في بيان حاد.."الأزهر" يدين حرق كنائس بباكستان

تعبئة شعبية في النيجر لصد التدخل العسكري