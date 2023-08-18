قمة ثلاثية في كامب ديفيد للاتفاق بشأن ردع الصين

العالم-الاميركيتان

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, ستعقد اليوم الجمعة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، قمة ثلاثية لتوطيد التعاون بين الدول الثلاث، الذي كان يركز اصلا على التصدي للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية, ليشمل ردع الصين والأمن الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبحث الزعماء أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتقديم الدعم لدول الجنوب العالمي، وخاصة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول المحيط الهادئ.

وكان اللقاء السابق لزعماء الدول الثلاث قد عقد في 21 مايو على هامش قمة مجوعة السبع في هيروشيما.