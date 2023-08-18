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محمد عبدالسلام يدعو لتنفيذ البنود الانسانية

محمد عبدالسلام يدعو لتنفيذ البنود الانسانية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني في اليمن, محمد عبدالسلام، أنه إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر.

العالم-اليمن

وقال عبدالسلام: سنجري خلال الزيارة مشاورات مع القيادة لإحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتمس كل مواطن يمني.

وأضاف: نعمل على إحياء العملية التفاوضية بدءا من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية سواء في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات.

وشدد عبدالسلام أنه لا بد أن يتم البدء من تحسين وضع المطار والموانئ وإزالة الكثير من القيود، لأن الحصار ما يزال قائما على كل الأصعدة,حسبما نقل موقع المسيرة.

ونوه بأن موقف رباعية العدوان الدولية أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات موحد في عرقلة الملف الإنساني ونأمل أن ينتهي هذا التجمع السيء.

ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن زيارة الوفد العماني الى العاصمة صنعاء تأتي في سياق جهود الوساطة العمانية لإحياء العملية التفاوضية وتقييم المرحلة.

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محمد عبدالسلام يدعو لتنفيذ البنود الانسانية

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