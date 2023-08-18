كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟

العالم – ما رأيكم

وقال الباحث السياسي حسان عليان أن هناك دبلوماسية صينية جديدة دخلت على الخط لمقاربة الملفات العامة خدمة لحزام الطريق الذي يضم أكثر من مئة وثلاثين دولة.

وأضاف أن الدور الصيني في اعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية هو دور مميز عبر اللعبة السياسية الجديدة وهي لعبة الاقتصاد. مشيرا الى أن الصين بلد متطور في رؤية الاقتصاد وصديق لكلا البلدين مؤكدا أن هذا الأمر يقلق الأميركي.

وأشار الى أنه نظرا لأهمية إيران والسعودية في المنطقة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا وعبر الحرب المذهبية التي تستثمر بها واشنطن، فإن الصين دخلت على الخط في استئناف العلاقات بين هاتين الدولتين خدمة للمنطقة ولمصالح بكين الإقتصادية.

حسان عليان أكد أن هناك استراتيجيات جديدة يعمل بها ولي العهد السعودي في المملكة وجاءت العلاقات بين إيران والسعودية لتعزيز نجاح هذه الإستراتيجيات التي تخدم الصين أيضا وتخفض دور الولايات المتحدة في المنطقة، مشيرا الى أن الاتفاق السعودي الإيراني ثابت ولا يتغير وفقا للمعطيات على الساحتين الدولية والإقليمية.

من جهته قال الباحث والكاتب السياسي عيسى الأيوبي أن السياسة السعودية تغيرت تجاه إيران والآخرين مشيرا الى أن المنطق السعودي السابق هو منطق الحرب لكن اليوم هو منطق السلم.

وأكد أن كل ما يصدر تبعا عن المملكة العربية السعودية سيكون ضمن منطق السلم مشيرا الى أن الحديث بأن الاتفاق السعودي الإيراني هو مرحلي ومبني على مصالح سياسية ليس صحيحا.

وأضاف إن السعودية وإيران يريدان الدخول في العالم الجديد الذي يرسى. وهو العالم المتعدد الأطراف والقوى ويكون فيه السلم بدلا من منطق الحرب.

عيسى الأيوبي أكد انه لا مصلحة للسعودية لا أمنية وسياسية ولا اجتماعية ولا دينية في إبقاء الصراعات قائمة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن هنا تبدو السعودية أكثر زخما في علاقاتها مع إيران من أي دولة أخرى والعكس.

ما رأيكم؟

ما أهمية التأكيد على تم الالتزام به في البيان الثلاثي المشترك والذي وقع في الصين؟

ماذا عن اتفاقية التعاون الأمني ومجالات الاقتصاد والاستثمار في ما يلبي حاجاتهم المشتركة؟

هل ينجح الطرفان في نظرتهما لجهة أمن دول الجوار والمنطقة بعيدا عن تدخل الخارج؟