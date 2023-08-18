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جنوب افريقيا تدعو الصين للمشاركة في قمة بريكس

جنوب افريقيا تدعو الصين للمشاركة في قمة بريكس
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

يزور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، للمشاركة في قمة بريكس الـ15 التي ستعقد في العاصمة جوهانسبرغ.

العالم-افريقيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ في بيان نشر على الإنترنت، بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر شي جين بينغ قمة بريكس الـ15 التي تعقد في جوهانسبرغ، مشيرة إلى أنه سيقوم بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس (آب).
وستكون هذه ثاني رحلة خارجية يقوم بها شي عام 2023، بعد قيامه بزيارة دولة إلى روسيا في مارس (آذار)., حسبما نقل موقع 24.
وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا إضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيلتقون بين 22 و24 أغسطس (آب) تحت عنوان بريكس وإفريقيا.
وكان الزعيم الصيني قد زار جنوب إفريقيا سابقاً عام 2018 في إطار سعيه إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لبلاده مع القارة السمراء.

وتحشد جوهانسبرغ لجمع أكبر عدد من ممكن من ممثلي الدول على طاولة اجتماع بريكس، التي أصبحت محط اهتمام كبرى.

وتم دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلاً لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها.
وستنظر القمة في طلبات مقدمة من أكثر من 20 دولة للانضمام لعضوية التكتل الذي يأمل مؤسسوه الخمسة في أن يساهم هذا في إزاحة الولايات المتحدة عن عرش الاقتصاد العالمي.

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جنوب افريقيا تدعو الصين للمشاركة في قمة بريكس

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