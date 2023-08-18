الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الباكستاني :ستتعزز علاقاتنا مع إيران أكثر مما كانت عليه في الماضي

وزير الخارجية الباكستاني :ستتعزز علاقاتنا مع إيران أكثر مما كانت عليه في الماضي
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الجديد في الحكومة الانتقالية الباكستانية جلیل عباس جیلاني في معرض تقديره لرسالة التهنئة التي تسلمها من نظیره الإیراني : إن العلاقات الأخوية بين البلدين ستتعزز أكثر مما كانت عليه في الماضي.

العالم - باکستان

وأعرب في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إیکس" (تویتر ) عن تقديره لرسالة التهنئة التي وجهها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حسين أميرعبداللهیان. و كتب: أتقدم بالشكر الجزيل على رسالة أخي السيد أمير عبد اللهيان. وتربط إيران وباكستان علاقات أخوية وثيقة.

وأكد جيلاني: لا شك لدي في أن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان ستتعزز أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وأكد في تصريحاته الأولى بعد توليه مسئوليته، على توسيع العلاقات مع أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة القوى العظمى، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول الخليج الفارسي.

وأضاف: إن إسلام أباد لن تدخل أبدًا التكتلات الخاصة والحرب الباردة.

روابط ذات صلة

حكومة تصريف الأعمال في باكستان تؤدي اليمين الدستورية

عرقلة أميركا لمشروع الغاز بين إيران وباكستان مثال على نقض حقوق الإنسان

باكستان تعتزم زيادة استيراد الكهرباء من إيران

زيارة أميرعبداللهيان الى باكستان.. إيران أكبر من أن تُعزل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 ما الضرر الذي تسببه شبكة Wi-Fi لجسم الإنسان؟

استهداف طائرة مسيرة اوكرانية في سماء موسكو

قائد عسكري ايراني يتفقد معرض شركة تصنيع الطائرات الروسية

سفير ايران لدى بغداد: تحركات الأمريكيين الأخيرة مناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية الباكستاني :ستتعزز علاقاتنا مع إيران أكثر مما كانت عليه في الماضي

قتلى وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم عصابات مسلحة