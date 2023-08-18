وزير الخارجية الباكستاني :ستتعزز علاقاتنا مع إيران أكثر مما كانت عليه في الماضي

العالم - باکستان

وأعرب في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إیکس" (تویتر ) عن تقديره لرسالة التهنئة التي وجهها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حسين أميرعبداللهیان. و كتب: أتقدم بالشكر الجزيل على رسالة أخي السيد أمير عبد اللهيان. وتربط إيران وباكستان علاقات أخوية وثيقة.

وأكد جيلاني: لا شك لدي في أن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان ستتعزز أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وأكد في تصريحاته الأولى بعد توليه مسئوليته، على توسيع العلاقات مع أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة القوى العظمى، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول الخليج الفارسي.

وأضاف: إن إسلام أباد لن تدخل أبدًا التكتلات الخاصة والحرب الباردة.