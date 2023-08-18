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الشيخ يزبك: بفضل المقاومة لبنان يحصل حقوقه

الشيخ يزبك: بفضل المقاومة لبنان يحصل حقوقه
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك"ببركة الإنتصار والإعداد والحضور تباشر سفينة التنقيب عن النفط في مياهنا الإقليمية بعد تحريرها والمنطقة الإقتصادية في بلوك (9) ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بقوة لبنان".

العالم- لبنان

وقال الشيخ محمد يزبك، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك "لا ينبغي التفريط بقوة لبنان، بالثلاثية الذهبية، جيش وشعب ومقاومة، وبها يكتب مجد لبنان وتحمي ثرواته المائية وحدوده".

وأضاف: "ستبقى المقاومة وسلاحها على أتم الجهوزية في مواجهة العدو الإسرائيلي وتهديداته وليعلم هذا العدو ومن خلفه أن أية حماقة ترتد على وجود كيانه".

وأكد أن "زمن التبختر بالجيش الذي لا يقهر قد ولى إلى حيث لا رجعة، بدماء وقبضات المقاومين الأبطال، وهذه المقاومة يدها ممدودة وقلبها مفتوح لكل اللبنانيين مشددا على ضرورة العيش الواحد فإنه قدر الجميع، مركبنا واحد يجب الحفاظ عليه وتحصينه وهو اليوم وبعد فراغ طال أمده بحاجة إلى انتخاب ربانٍ يقوده الى بر السلام".

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