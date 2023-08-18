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إيران.. إطلاق قمر 'طلوع 3' الصناعي قريبا

إيران.. إطلاق قمر 'طلوع 3' الصناعي قريبا
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الصناعات الإلكترونية الإيرانية الأدميرال "امير رستكاري" عن إطلاق قمر "طلوع 3" الصناعي خلال العام الجاري.

العالم- ايران

وقال االأدميرال رستكاري في كلمة له اليوم الجمعة، سيتم إطلاق قمر "طلوع 3" الصناع، أحد منتجات مجموعة الفضاء الإيرانية للصناعات الإلكترونية هذا العام.

وأضاف، نحن اليوم قادرون على الكشف والتعرف على كل طائرة ومقاتلة في مساحة 1200 كم خارج سماء إيران، وهذه قوة فريدة من نوعها.

وتابع، إننا قادرون على اعتراض أي طائرة من مسافة 500 كم خارج الحدود الجوية في نظام التوجيه الناري، وتدمير هذه الطائرات المهاجمة على مسافة 300 كم بصواريخ مضادة للطائرات من إنتاج وزارة الدفاع.

وأضاف، يعد انتاج جميع أنواع رادارات التوجيه الناري وجميع أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية من إنجازات الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع، ونقوم بمراقبة جميع الحدود الجوية ليلا ونهارا.

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