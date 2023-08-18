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إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز نهج التعددية ومواجهة الأحادية

إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز نهج التعددية ومواجهة الأحادية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد سفير إيران لدى موسكو ومساعد وزير الخارجية الروسي خلال اجتماعهما في موسكو على تعزيز التعددية ومواجهة الأحادية.

العالم- ايران

والتقى سفير إيران لدي مسكو "كاظم جلالي"، مساعد وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف"، وناقش الطرفان خلال لقائهما تعزيز التعددية ومواجهة ومواجهة الأحادية.

وتبادل الجانبان النظر بشأن العلاقات مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية والتعاون مع دول البريكس والأمن الدولي.

وشدد الطرفان في هذا الاجتماع على ضرورة التعاون بين البلدين من أجل تعزيز نهج التعددية ومواجهة النزعة الانفرادية لبعض الدول التي تعرض سلام المجتمع الدولي وأمنه للخطر.

وناقشا في اللقاء آخر المستجدات والتطورات الدولية في العلاقات بين البلدين .

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