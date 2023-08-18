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عبدالسلام: إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر

عبدالسلام: إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أنه إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر.

العالم اليمن

وقال عبدالسلام،أمس الخميس: "سنجري خلال الزيارة مشاورات مع القيادة لإحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتمس كل مواطن يمني".

وأضاف: "نعمل على إحياء العملية التفاوضية بدءا من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية سواء في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات".

وشدد عبدالسلام أنه لا بد أن يتم البدء من تحسين وضع المطار والموانئ وإزالة الكثير من القيود، لأن الحصار ما يزال قائما على كل الأصعدة.

ونوه بأن موقف رباعية العدوان الدولية أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات موحد في عرقلة الملف الإنساني ونأمل أن ينتهي هذا التجمع السيء.

ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن زيارة الوفد العماني الى العاصمة صنعاء تأتي في سياق جهود الوساطة العمانية لإحياء العملية التفاوضية وتقييم المرحلة.

وكان رئيس الوفد الوطني وصل برفقة الوفد العماني، إلى العاصمة صنعاء ظهر أمس الخميس، للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية.

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