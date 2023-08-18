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إيران.. انتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية 'سيمرغ' قريباً

إيران.. انتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية 'سيمرغ' قريباً
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس المؤسسة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية مجيد فخري، أنه سيتم انتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ".

االعالم- ايران

وقال رئيس المؤسسة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية مجيد فخري، في تصريح له، توصلنا في المجال البري، إلى تقنية الكشف باستخدام الأجهزة الأرضية المسيرة، وفي المجال البحري يكفي أن تجوب مدمرة دنا العالم لأكثر من 8 أشهر.

وأضاف، في المجال الجوي، يتم اليوم تصنيع طائرات ياسين والمقاتلات الخفيفة ويتم استخدامها في سلاح الجو التابع للجيش.

وتابع، في المجال الصاروخي، تعد أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية عالية الدقة والمدى وصواريخ كروز والفرط صوتية من بين منجزات وزارة الدفاع.

وأضاف، يعتبر حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" بمثابة الجيل الجديد من حاملات الأقمار الصناعية في البلاد، كما تم التخطيط لانتاج أجيال أخرى.

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إيران.. انتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية 'سيمرغ' قريباً