إيران.. انتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية 'سيمرغ' قريباً

االعالم- ايران

وقال رئيس المؤسسة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية مجيد فخري، في تصريح له، توصلنا في المجال البري، إلى تقنية الكشف باستخدام الأجهزة الأرضية المسيرة، وفي المجال البحري يكفي أن تجوب مدمرة دنا العالم لأكثر من 8 أشهر.

وأضاف، في المجال الجوي، يتم اليوم تصنيع طائرات ياسين والمقاتلات الخفيفة ويتم استخدامها في سلاح الجو التابع للجيش.

وتابع، في المجال الصاروخي، تعد أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية عالية الدقة والمدى وصواريخ كروز والفرط صوتية من بين منجزات وزارة الدفاع.

وأضاف، يعتبر حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" بمثابة الجيل الجديد من حاملات الأقمار الصناعية في البلاد، كما تم التخطيط لانتاج أجيال أخرى.