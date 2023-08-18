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مراسلنا: استهداف مُسيَّرة تركية لسيارة في ريف حلب الشمالي

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا بمقتل شخص واصابة آخر جراء استهداف مسيرة تركية سيارة تابعة لعناصر "قسد" على مفرق بلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي.

العالم - سوريا

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شاهد بالفيديو.. مراسلنا: استهداف مُسيَّرة تركية لسيارة في ريف حلب الشمالي

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